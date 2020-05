Il Terzo Settore rimane un presidio fondamentale per la salvaguardia di tutti. Tra le associazioni da sempre impegnate su questo fronte c'è la Croce Verde. «In questi mesi abbiamo aiutato il Comune nella consegna delle mascherine nelle case, ma anche per recapitare la spesa a casa nelle famiglie che ne avevano necessità» dice il presidente onorario Maurizio Ramazzotti, «Per quanto riguarda il discorso sanitario abbiamo fatto anche diversi trasferimenti di pazienti Covid verso l'ospedale di San Benedetto ma anche molti trasporti di pazienti non deambulanti» spiega Ramazzotti, « Ognuno ha una sua missione e questa è sempre stata la nostra. Un'ulteriore azione che abbiamo fatto è la consegna dei medicinali ai diabetici della vallata, visto che non ovviamente non potevano rimanere senza in questo periodo difficoltoso». Anche l'assistenza nei confronti dei disabili non si è mai fermata durante l'emergenza sanitaria, anche se molte cose si sono svolte in maniera differente rispetto a prima. «All'inizio della crisi c'erano troppi decreti e disposizioni dei quali si capiva poco. Di nostra iniziativa abbiamo predisposto delle azioni immediate come il divieto di accesso agli esterni, acquisto di mascherine e controllo della temperatura» dice il presidente della cooperativa I Cirenei Luciano Gabrielli, «Questo isolamento che abbiamo creato ci ha impedito di avere casi di contagio. Attualmente ospitiamo 8 persone all'interno e abbiamo anche richiesto la santificazione della struttura di Via Galiè, mentre per le mascherine dobbiamo ringraziare la dottoressa Picciotti, il sindaco e l'assessore ai servizi sociali che ci hanno aiutato molto concretamente» aggiunge Gabrielli, «Sono anche riuscito a fare i tamponi a tutti i ragazzi e agli operatori».

Cristiano Pietropaolo

