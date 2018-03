Il terremoto cancella più di duemila elettori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL D-DAYASCOLI Flessione degli elettori a livello provinciale, rispetto al 2013, e stesso trend anche ad Ascoli, dove, però, il calo, se rapportato al numero degli abitanti, è più consistente. Insomma, le scosse sismiche di un anno e mezzo fa, hanno prodotto i loro effetti anche in questa tornata elettorale. Il calo In tutta la provincia, il numero degli aventi diritto, si attesta, quest'anno, per quanto riguarda la Camera, a 166.242 elettori, rispetto ai 168.847 di cinque anni fa, con un calo in termini percentuali leggermente superiore...