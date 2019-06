«Il tempo dei litigi è finito»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'INSEDIAMENTOASCOLI Sono le 17,29 quando, con il doveroso appello, parte ufficialmente, nell'ultimo caldo sabato di giugno la nuova legislatura targata Fioravanti, tra consiglieri esordienti visibilmente emozionati e un'opposizione che presenta tra i banchi amministratori elementi di lunga esperienza come Celani, Lattanzi, Viscione e Canzian. Tutti presenti, tranne il candidato sindaco Pietro Frenquellucci. Ed in prima fila, in una sala traboccante di persone, ecco l'ex sindaco Castelli al fianco degli onorevoli Latini e Cataldi. Poi la voce...