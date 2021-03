IL TALENTO

A undici anni stupisce tutti ed è già campione regionale Uisp Marche motorismo 2020 nella sezione mini cross categoria 65. Stiamo parlando dell'offidano Valerio Cocci, classe 2009, che sale sul primo gradino del podio dopo una avvincente gara combattuta tra dieci concorrenti di diversi paesi marchigiani.

Il giovanissimo offidano del team Lucini Racing di Castignano guadagna, inoltre, anche un quarto posto in classifica nel settore campionato regionale Uisp sezione cross country. Insomma, una gran bella soddisfazione e tanta gioia per un giovanissimo ragazzo amante dello sport e non solo del motorismo. Sabato scorso, presso il Cross Park Monte Rosato di Fermo, si sono svolte le premiazioni di tutte le categorie del campionato motorismo Uisp Marche 2020 e presentata la stagione sportiva 2021 alla quale il nostro baby campione non farà mancare la sua partecipazione.

Alla cerimonia di premiazione erano presenti tutto lo staff motociclistico Uisp oltre all'assessore comunale alle politiche sportive Alberto Maria Scarfini. In materia di motociclismo le Marche vantano una grande tradizione di talenti che si sono fatti strada ai massimi livelli internazionali con la vittorie ai campionati mondiali. Si spera che Valerio possa proseguire nello stesso tragitto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA