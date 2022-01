In Prefettura si è tenuta una riunione del Consiglio territoriale per l'immigrazione - presieduta dal prefetto Carlo De Rogatis, coadiuvato dal viceprefetto vicario Gaetano Tufariello e dal Capo di gabinetto Carmelo Trattaro - in cui sono state esaminate le diverse problematiche connesse alla presenza di migranti nel Piceno. Ampio focus è stato dedicato alle iniziative concernenti l'inclusione lavorativa dei migranti, tappa fondamentale del percorso di integrazione sociale e culturale. In tale contesto, alcuni enti che operano nel settore dell'accoglienza dei migranti hanno illustrato le attività per la formazione professionale e linguistica dei migranti e il successivo inserimento nel mondo del lavoro. È stato, inoltre, dato atto dei risultati raggiunti dalla Prefettura con l'avvio di azioni finalizzate a favorire l'integrazione lavorativa dei migranti che sono nei centri di accoglienza, soprattutto a fronte delle crescenti esigenze di manodopera manifestate dai datori di lavoro. In particolare, la Prefettura chiede ai gestori dei centri di predisporre sintetiche schede personali dei migranti, poi fornite agli operatori economici interessati per valutarne la possibilità di assunzione. Nel 2021 numerosi sono stati i migranti assunti, alcuni anche con contratto a tempo indeterminato. A fronte dei positivi risultati così raggiunti, si è deciso di dare ulteriore impulso a tale attività per cui i gestori dei Centri di accoglienza sono stati sensibilizzati a prestare attenzione ad alcuni servizi previsti dal capitolato, in particolare alla mediazione linguistica, dato che un efficace apprendimento dei rudimenti della lingua italiana può agevolare l'offerta di stage e tirocini aziendali in vista di eventuali assunzioni. Evidenziati i rischi connessi allo sfruttamento lavorativo degli stranieri. Su tale fronte, è stata preannunciata l'imminente istituzione, in seno al Consiglio territoriale, di un tavolo permanente per il contrasto del fenomeno del caporalato. Spazio è stato riservato alla tematica dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, richiamando l'attenzione delle amministrazioni e delle istituzioni presenti sulla necessità di una sforzo condiviso per assicurare la più ampia garanzia dei diritti dei minori.

