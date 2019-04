Il sottopasso ferroviario si farà a Colli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INFRASTRUTTURACOLLI «Colli avrà il suo sottopasso» annuncia il sindaco, Andrea Cardilli. «Il mutuo accesso (da amministratori passati) per il sottopasso si pagherà fino 2039, nonostante, ormai, fosse considerata un'opera incompiuta. Noi abbiamo iniziato i lavori per allargare le strade, che sono propedeutici alla realizzazione del sottopasso. Abbiamo reso più sicura la viabilità e oggi si cammina in sicurezza sulla Salaria, dopo il ripristino dei marciapiedi». Tra gli interventi in cantiere, Cardilli ha inoltre ricordato l'opera...