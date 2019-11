IL SOCIALE

ASCOLI Sono oltre 200 le domande, arrivate sui tavoli dell'Arengo, che rappresentano un importante campanello d'allarme. Tante sono le famiglie che hanno voluto fare un passo avanti per rispondere all'appello chiedendo un contributo per sostenere il canone di affitto mensile che, in molti casi, pesa sempre più come un macigno sui bilanci domestici. Famiglie con redditi bassi, sotto i 6.000 euro per i nuclei monofamiliare e sotto i 12.000 per quelli con più componenti, che in qualche caso cercano un salvagente per evitare di scivolare nelle sabbie mobili delle morosità e dello sfratto. Ed in questo senso il bando che è tornato, dopo un anno di silenzio del Governo centrale, rappresenta una piccola manna dal cielo. Uno spiraglio per andare avanti con un po' di fiducia in più. In questo senso, l'Amministrazione comunale ha voluto anche integrare la somma inizialmente stanziata di 20.000 euro, arrivando a 60.000 euro complessivi, a fronte di fondi statali che, dopo un anno di buco, sono complessivamente pari a 264.000 per tutta la regione. Ma, in tal senso, ora l'assessore alle politiche sociali, Massimiliano Brugni, invita la Regione ad indirizzare su questo bando anche i fondi destinati a quello per i morosi o chi ha subito uno sfratto che, per procedure troppo complesse, ha visto ad Ascoli una sola domanda presentata. Con gli attuali stanziamenti, l'obiettivo sarebbe quello di riuscire a soddisfare i 2/3 delle famiglie richiedenti, quindi almeno 140 famiglie.

Le domande

Sono state oltre 200, come detto, le domande pervenute a Palazzo Arengo per i contributi di sostegno al pagamento dell'affitto per l'abitazione. Un segnale forte di come numerose siano le famiglie con redditi bassi che si trovano in difficoltà per coprire il canone mensile di locazione. I termini per la presentazione delle richieste erano stati fissati per mercoledì scorso e ieri l'Amministrazione comunale ha verificato la consistenza dei partecipanti. A presentare la domanda potevano essere persone (appartenenti a nuclei familiari) con contratto di locazione regolarmente registrato e con un canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, non superiore ai 700 euro. Inoltre, i richiedenti dovevano essere di cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea e con residenza anagrafica nel Comune di Ascoli e nell'alloggio per il quale si chiede il contributo. Altro punto fondamentale, quello del reddito che deve rientrare, come valore Isee, in una delle seguenti fasce: per la fascia A, il reddito deve essere di importo non superiore a 5.953,87 euro per il 2019 con un'incidenza della spesa di locazione non inferiore al 30% , mentre per la fascia B deve essere pari all'importo annuo di 2 assegni sociali Inps, ovvero non superiore ad 11.907,74 euro per il 2019 con un'incidenza della spesa di locazione non inferiore al 40%.

I fondi

«L'obiettivo di questa misura di sostegno spiega l'assessore comunale alle politiche sociali, Massimiliano Brugni è quella di garantire una rete di protezione a quelle famiglie che altrimenti rischierebbero di finire in situazioni di morosità e di sfratto. Si tratta, dunque, anche di una forma di tutela da questo eventuale rischio. Noi come Comune abbiamo deciso di triplicare i fondi proprio per aiutare più famiglie possibile, ma chiediamo alla Regione di sostenere ulteriormente il bando magari stornando su questo obiettivo i fondi che restano in gran parte inutilizzati, per procedure troppo complesse, relativi alle morosità e agli sfratti».

Luca Marcolini

