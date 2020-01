IL SOCIALE

ASCOLI Sono circa 60 ogni giorno le persone che si recano al Pas, il nuovissimo centro di accoglienza nella zona dell'ex seminario. E' questo uno dei numeri spietati e molto significativi che, anche all'inizio di un nuovo anno, servono a raccontare alla perfezione il dramma della povertà che si manifesta crescente, anno dopo anno, in città. Numeri che fanno riflettere specie perché arrivano proprio da chi è in prima linea per fornire risposte e dare un aiuto, a fianco all'Amministrazione comunale, a chi ne ha davvero bisogno. Chi forse non ha neppure un tetto, è solo e non ha neppure i soldi per mangiare. Così come chi si è trovato in questa situazione di disagio economico da un giorno all'altro, per la perdita del lavoro. Fotografie che ad Ascoli, come in altre città, si possono scattare tutti i giorni recandosi proprio in quelle strutture che, grazie al gran cuore del volontario, si trovano tutti i giorni faccia a faccia col problema.

I dati del disagio

Le circa 60 persone in difficoltà che in media, dal giorno dell'inaugurazione nello scorso novembre, si recano nel Polo di solidarietà e accoglienza, attivato grazie alla collaborazione tra la Diocesi e la Fondazione Carisap (che ha sostenuto economicamente il progetto), sono solo un segnale significativo di quanto sia evidente e presente il problema della povertà che sembra ramificarsi e andarsi ad insinuare anche in diverse famiglie in cui c'è chi ha perso il lavoro e ha ormai finito anche i risparmi. Un dato che fa il paio con quello della mensa Zarepta, ora spostatasi dalla sede del lungo Tronto proprio all'interno del centro accoglienza per ampliarsi, visto che i posti, purtroppo, sembravano non bastare più: sono in un anno circa 17.000 secondo i dati già forniti dal presidente dell'associazione Zarepta, Corrado Bruni - i pasti distribuiti, di cui circa il 67% ad ascolani. Cifre con le quali fanno il paio anche quelle stimate o calcolate secondo cui negli ultimi anni il trend riguardo la fascia dei nuovi poveri ad Ascoli ha fatto registrare un incremento di circa il 10%, mentre i dati su stato economico delle persone che vivono nel Piceno vedono un tasso dell'1,7% di famiglie in sofferenza per prestiti bancari, un 10,7% di persone con pensioni di basso importo e un importo medio di 10,5 euro a cittadino per protesti.

Le risposte

A metterci la faccia e il cuore ogni giorno, sono proprio quelle persone che per spirito di solidarietà si sono messi a disposizione delle tante associazioni di volontariato presenti sul territorio. Diverse delle quali sono entrate anche a far parte del Pas, il Polo di accoglienza e solidarietà presieduto da Pino Felicetti. Ed è lo stesso presidente a confermare i numeri e i riscontri di questo primo periodo di attività della struttura di accoglienza ascolana.

L'iniziativa

«L'iniziativa è stata molto ben accolta e apprezzata spiega Felicetti e da quando abbiamo aperto ogni giorno si rivolgono a noi circa 60 persone in media. Il fatto di accentrare qui diversi servizi è molto importante anche per chi è in difficoltà ed ora ha un preciso punto di riferimento. Al momento è funzionante la mensa, al piano terra, molto più spaziosa e abbiamo anche attivato il servizio self service per mangiare. Inoltre, c'è il punto di accoglienza che è un po' il front-office, ovvero lo spazio per confrontarsi con queste persone in situazione di disagio per parlare con loro e capire come poterle aiutare. Quanto prima attiveremo l'area di accoglienza diurna (con docce, lavasciuga e altri elettrodomestici) e verso febbraio o marzo dovremmo aprire l'area sanitaria con uno studio odontotecnico e un ambulatorio per un primo screening medico».

