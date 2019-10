CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL SOCIALE/2ASCOLI Tutti a caccia di un aiuto per pagare l'affitto. Un aiuto quantificabile in contributi per tutte quelle famiglie ascolane in difficoltà che ogni mese devono pagare un canone di locazione (fino ad un massimo di 700 euro) particolarmente oneroso rispetto al proprio reddito. Il termine, per poter fare un passo avanti e presentare la domanda è il prossimo 30 ottobre. Ed ora, per cercare di aiutare più persone possibile, - a fronte della riduzione degli importi appositamente indirizzati dallo Stato alla Regione, pari a circa...