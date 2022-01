IL SOCIALE

Presso la Croce verde di Ascoli c'è, anche quest'anno, l'opportunità per i giovani dai 18 ai 28 anni di svolgere il servizio civile universale. Il relativo bando è già stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e scade il prossimo 26 gennaio alle ore 14. La Croce verde di Ascoli può dare l'opportunità a 20 ragazzi di essere impiegati nel progetto Picenum 2021 e precisamente 10 posti presso la sede di Ascoli in Zona servizi collettivi (tel. 0736 255700), 4 posti presso la sezione di Pagliare del Tronto in via accesso alla Stazione (0736 892529), 2 posti presso la sezione di Acquasanta Terme in via Buonamici (0736 802459), 2 posti a Venarotta in via Papa Giovanni Paolo II (0736 782380), 2 posti presso la Croce verde di Offida (0736 888209). I requisiti richiesti sono avere un'età compresa età 18 e 28 anni anche se studenti e lavoratori. L'impegno richiesto è di 25 ore settimanali per 12 mesi con un compenso mensile pari a 444 euro. Le domande si devono presentare tramite lo Spid sul sito https://domandaonline.serviziocivile.it entro il 26 gennaio. I ragazzi saranno impegnati in progetti di solidarietà nel settore del trasporto socio-sanitario.

