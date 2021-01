IL SOCIALE

L'Arengo, per valorizzare la pratica sportiva dei ragazzi residenti sul territorio comunale, promuove e realizza un progetto, per aiutare le famiglie a sostenere i costi dell'attività sportiva dei propri figli di età compresa tra i 6 e 17 anni. Possono presentare domanda i genitori o i tutori di ragazzi (appartenenti al medesimo nucleo familiare Isee) che: risiedono nel Comune; hanno un'età compresa tra i 6 e 17 anni compiuti entro il 2021; appartengono a nuclei familiari in possesso di attestazione Isee con valore uguale o inferiore a 12.000 euro, il valore da considerare è quello per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni; sono iscritti ad una società per svolgere corsi di attività sportiva per l'anno sportivo 2020/2021. La domanda deve essere indirizzata al Comune di Ascoli - Servizio sport e politiche giovanili. L'invio della richiesta, che deve recare la dicitura Progetto sport per tutti - nome/cognome del richiedente, dovrà avvenire tramite Pec: comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it o tramite e-mail: protocollo@comune.ap.it, tramite raccomandata, o a mano presso l'Ufficio protocollo del Comune di Ascoli (apertura 10-12 dal lunedì al venerdì e 15-17 il martedì e giovedì) entro il 30 giugno 2021. Le domande dovranno essere redatte unicamente sul modulo predisposto dal Comune, disponibile presso Urp del Comune oppure scaricabile dal sito istituzionale. Alle domande va allegata la copia di un documento di identità del richiedente. Alla domanda devono essere allegati: copia dell'attestazione Isee rilasciata dall'Inps per le prestazioni sociali agevolate valida al 30 giugno 2021; dichiarazione compilata dalla società sportiva attestante il costo del corso frequentato dal ragazzo; copia delle ricevute di pagamento relative all'attività sportiva svolta nell'anno sportivo 2020/2021. Le ricevute di pagamento, a completamento della domanda, sono obbligatorie per l'erogazione del contributo e dovranno essere consegnate entro il termine perentorio del 30 giugno 2021.

