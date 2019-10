Il sindaco Fioravanti «I primi 100 giorni dedicati al rilancio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL BILANCIO «Felicità, carica e motivazione. In tanti mi stanno chiedendo - scrive il sindaco Fioravanti - quali sono le principali sensazioni provate allo scoccare dei primi 100 giorni della nuova Amministrazione. E questa è la risposta. Siamo partiti dalla sicurezza delle scuole, restituendo agli studenti della Media Luciani di via Napoli un edificio ristrutturato e sismicamente adeguato . Abbiamo tagliato il nastro della nuova farmacia comunale 1, presso il centro commerciale Al Battente. Abbiamo accelerato i tempi per restituire alla...