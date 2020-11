Il sindaco di Offida, Luigi Massa e l'intero gruppo di maggioranza del consiglio comunale hanno aderito all'associazione nazionale Mutilati e Invalidi di guerra. Lo annunciano il presidente provinciale di dell'Anmig, Andrea Quaglietti e lo stesso primo cittadino offidano. «È un piccolo atto simbolico spiega il sindaco Massa - che tuttavia costituisce sostegno alla preservazione della memoria e del ringraziamento civile a donne e uomini che con i loro sacrifici hanno contribuito a scrivere la storia dell'Italia Unita democratica e Repubblicana». Dal canto suo il presidente Anmig, Quaglietti ringrazia il sindaco e il gruppo di maggioranza locale e sottolinea come il gesto contribuisca « a rinnovare il ruolo di un associazione storica, nata nel 1917 che trasmette ai più giovani i valori fondanti della nostra Repubblica, dalla democrazia alla libertà e alla solidarietà». E questo tanto è più vero oggi, che l'assistenza sanitaria ai più deboli, indifesi e colpiti in maniera drammatica dalla crisi del covid, diventa atto essenziale del nostro vivere sociale e comunitario. «L'Anmig ricorda il presidente nonostante dal 2016 attenda il restauro della propria sede storica di Palazzo Gallo, in Corso Mazzini ad Ascoli, continua ad agire ed operare sul territorio di tutto il piceno con le varie sezioni».

