IL SERVIZIO

OFFIDA È partita ieri la distribuzione di 2300 mascherine in Tnt (tessuto non tessuto) una per ogni nucleo famigliare effettuata dai dipendenti comunali di Offida. Il Comune ha provveduto ad acquistare i presidi di protezione da un'azienda locale - che ha ottenuto la prevista autorizzazione dal Ministero della Salute - grazie alla donazione di altre imprese di Offida. A Offida sono stati consegnati anche 21 dispositivi portatili alle famiglie in difficoltà. al l'Isc Falcone-Borsellino. Sono a disposizione 12 notebook e 9 tablet forniti di tastierina. I dispositivi sono stati consegnati accompagnati da un contratto di comodato d'uso completamente gratuito per i genitori. La distribuzione agli allievi della scuola secondaria di primo grado e della scuola primaria è stata effettuata, nella giornata di sabato, dall'Amministrazione comunale attraverso la polizia municipale.

Ad Appignano invece il sindaco Sara Moreschini ha deciso di fornire ogni famiglia di mascherine da utilizzare per recarsi a fare la spesa o comunque nelle occasioni in cui si esce di casa per ragioni di prima necessità. Infatti è stata fatta una delibera di giunta smart con gli assessori per una variazione del bilancio pari a 2.500 euro che sommati alla donazione di 500 da parte della Polisportiva Appignano del Tronto, saranno utilizzati per acquistare mascherine protettive da donare a tutti i nuclei familiari residenti ad Appignano del Tronto.

«Ringrazio la polisportiva Appignano del Tronto, i suoi soci e il prresidente Giuseppe Albertini per aver scelto di dare un contributo alla comunità tutta» ha dichiarato il sindaco.

Le mascherine sono state ordinate alla ditta Graziano Ricami di Venarotta e sono formate da un triplo strato di Tnt, sono personali e lavabili, quindi riutilizzabili. I volontari del gruppo comunale della protezione civile e i consiglieri comunali provvederanno nei prossimi giorni alla distribuzione di due mascherine per ogni famiglia (oppure una mascherina per i nuclei familiari composti da una sola persona) in pieno rispetto delle norme igienico sanitarie, con tutti i dispositivi e mantenendo le distanze indicate dalla legge.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA