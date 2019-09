CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL SERVIZIO ASCOLI Il taglio del nastro per l'apertura della nuova farmacia comunale al centro commerciale Al Battente è in programma per sabato prossimo, 28 settembre. La conferma arriva dall'Arengo e va a concludere un iter lungo e complesso contraddistinto anche da ricorsi al Tar e uno scontro legale tra l'Amministrazione comunale e i titolari di alcune farmacie private sulla questione dell'autorizzazione concessa all'ente per l'apertura della nuova sede farmaceutica. Strettamente collegata al Piano di razionalizzazione delle farmacie...