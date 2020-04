IL SERVIZIO

ASCOLI Con un occhio ai dati sanitari e l'altro all'emergenza sociale, tra buoni spesa e altre iniziative, ora l'Arengo lavora a testa bassa su quella che viene presentata come fase 2 dell'emergenza Coronavirus. Ed in questo senso si spinge sull'acceleratore per la distribuzione delle mascherine protettive a tutta la cittadinanza. Una distribuzione che prevede la consegna di due mascherine a famiglia, quindi per un totale di oltre 40mila mascherine, partendo prima possibile, proprio per consentire a tutti la possibilità di muoversi sulla base di nuove disposizioni con l'obbligo di indossare i dispositivi di sicurezza e rispettando le distanze interpersonali.

Il summit

Proprio per questa mattina, il sindaco Fioravanti, che su questo aspetto intende velocizzare al massimo le operazioni, ha convocato il Coc (il Comitato operativo comunale per le emergenze) per definire tutti i dettagli della distribuzione dei dispositivi alle famiglie. Sul fronte delle mascherine per le famiglie, si entra ora nella fase operativa vera e propria dopo che il sindaco e la giunta hanno definito, tra quelle donate e quelle acquistate, la dotazione necessaria per poter consentire ai cittadini di adeguarsi agli eventuali successivi decreti che ne disporranno l'obbligo per i prossimi mesi.

Il dono

In questo senso, molto importante è risultata la generosità di tante persone che hanno deciso di versare soldi sul conto corrente appositamente aperto dall'Arengo, così come il grande gesto di un ascolano che si trova in Cina, Christian Zippi, che ha donato al Comune addirittura ventimila mascherine (con la moglie Julia Wen che ha fornito il supporto logistico per la spedizione e a Mia Chen e Wendy Ng che hanno contribuito con l'acquisto di ulteriori duemila mascherine). Un gesto importantissimo in questo momento di emergenza. La volontà dell'Amministrazione è quella di fornire due mascherine per ogni famiglia e, quindi, complessivamente più di 40mila mascherine.

Le modalità

E' chiaro quindi che le oltre 20mila donate saranno integrate con altrettante acquistate grazie anche alle donazioni di tanti ascolani. Proprio questa mattina il sindaco si riunirà con il Comitato comunale per le emergenze per valutare sia i tempi che le modalità per procedere con la distribuzione delle mascherine. Sulla tempistica, l'obiettivo è quello di riuscire a partire prima possibile, magari entro la settimana, per riuscire comunque a rifornire tutte le famiglie in tempo utile per le successive disposizioni governative o regionali. Ma i tempi saranno anche legati alle modalità che si sceglieranno.

Luca Marcolini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

