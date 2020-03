CASTEL DI LAMA «Vicini a chi ha più bisogno». Sul fronte Coronavirus, l'amministrazione pentastellata scende in trincea. E sulla scia delle ordinanze governative mirate a ridurre il rischio contagio da Covid-19, il sindaco, Mauro Bochicchio vara alcuni provvedimenti. «Per motivi di sicurezza siamo costretti a rimodulare il servizio del bus navetta. Quest'ultimo è infatti il più frequentato proprio da quella fascia di persone a cui il Decreto dell'8 di marzo raccomanda espressamente di rimanere in casa. Il servizio, da martedì 10 marzo, sarà solo a chiamata, dalle ore 9.30 alle ore 11.30. Potrà essere prenotato dalle ore 8.00 alle 9.30 (chiamando il 340 002 31 61). Trasporterà al massimo 2 persone per volta per limitare la distanza tra le persone all'interno dell'abitacolo e potrà essere utilizzato solo da quelle persone che dichiareranno comprovate necessità di spostamento indifferibili. Se invece avete sempre utilizzato il bus navetta per fare la spesa, non preoccupatevi: Il Comune ha attivato un servizio di consegna a domicilio. Il servizio funzionerà così: chiamate l'esercente di vostra fiducia entro le 9.30 e ordinate la merce al telefono. Dalle 11.30 in poi sarà il bus navetta a portarvela a casa, ritirando i soldi per il pagamento della spesa. Questo servizio può essere utilizzato da tutte quelle persone anziane sopra i 65 anni che non hanno all'interno del loro nucleo familiare una persona in grado di svolgere questo servizio per loro, dalle famiglie con malati cronici o con disabili. Il Comune per questo servizio ha preso accordi con 6 esercenti di Castel di Lama in grado, con un solo ordine, di procurarvi tutto il necessario. Il servizio di consegne a domicilio sarà anche per i farmaci con le medesime regole: chiamate il vostro farmacista di fiducia, accordatevi con lui per l'eventuale ritiro delle ricette e vi sarà recapitato il farmaco direttamente a casa con il bus navetta. Qualora fosse necessario ritirare prima la ricetta del farmaco, segnalate la necessità al vettore (chiamando il 340 002 31 61) . Info: 0736 81 87 22

