IL SEMINARIO

Tutela dei diritti, difesa delle pari opportunità, superamento degli impedimenti culturali, ma anche prevenzione. «Perché dalla prevenzione, grande assente in questo anno di pandemia, parte la prima azione con cui ci prendiamo cura di noi stesse». Lo afferma Gigliola Chiappini, presidente dell'Unione italiana ciechi e ipovedenti di Ascoli e Fermo, che in occasione dell'8 marzo, Giornata della donna, ha promosso una tavola rotonda in rosa in collaborazione con le altre Uici delle Marche, con la radiologa Michela Grazioli, del team della Breast unit dell'Area vasta 5, e con lo Iom Ascoli. L'incontro online, dal titolo La donna caleidoscopica, è previsto per le 17 su Zoom. Interventi di Alina Pulcini, responsabile della Commissione pari opportunità dell'Uici Marche, Stefania Terrè, degli assessori alle Pari opportunità dei comuni di Ascoli e San Benedetto, Maria Luisa Volponi e Antonella Baiocchi, la rappresentante della Consulta pari opportunità della Regione, Marzia Brandi, la responsabile della commissione pari opportunità dell'Uici territoriale, Maruska Andrelli e la poetessa non vedente Augusta Tomassini. Questo il link per partecipare: https://zoom.us/j/93865492624?pwd=Mjl6T2pnVEhQKzZqOGpHK2FVQ1lIdz09

