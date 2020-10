Il saper fare e il buon cibo come occasioni di ripartenza

L'APPUNTAMENTO

ASCOLI Il centro storico di Ascoli per un weekend diviene palcoscenico ideale per sperimentare tutte le sfaccettature del buon vivere. Queste le suggestioni che oggi e domani propone Il Piceno: ricostruzione, comunità, buon vivere, iniziativa realizzata da Officina Italia (www.officinaitalia.org) con il patrocinio dell'Arengo. In piazza Arringo e nel Palazzo della Pinacoteca, entrano nel vivo gli spazi esperienziali dedicati agli amanti del buon vivere. Assaggiare i gustosi e salutari cibi delle aree interne, anche in modalità gourmand, esplorare le dimensioni della mobilità e del design sostenibili, partecipare alla genesi di manufatti di alta artigianalità, sorprendersi di fronte alle forme dell'ecodesign ed alle evoluzioni digitali che valorizzano l'enorme patrimonio culturale dell'Appennino. Ci saranno ebanisti, artisti artigiani, start up focalizzate sulla valorizzazione innovativa del patrimonio culturale, ma anche creatori di delicatessen prodotte nelle aree intime, come le definisce il noto paesologo Franco Arminio. Ed ancora produttori di lumache biologiche, l'oliva tenera ascolana che incontra il pregiato tartufo dei Sibillini, pecorini a latte crudo, la mela rosa in mille varianti, salse e cresce tradizionali, vino di visciola e vitigni d'alta quota. Info su www.tipicitaexperience.it oppure consultando l'app di Tipicità.

