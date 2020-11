LA MISSIONE

ASCOLI Prime immagini di monsignor D'Ercole in Africa dopo le clamorose dimissioni da vescovo di Ascoli. « Dopo una settimana di adattamento non facile per il freddo che qui in montagna (1500 metri di altitudine) si fa sentire notte e giorno, essendo il monastero privo di riscaldamento, ho chiesto alla comunità di inviare una foto» afferma D'Ercole . Il monastero trappista Notre Dame de l'Atlas, trasferitosi nel 2000 definitivamente da Tibhirine Algeria, ha cinque monaci. Il più anziano padre Jean Pietre Shoumacher è l'unico superstite del monastero di Tibhirine, Ha 94 anni e quando parla dei confratelli martirizzati si chiede sempre perché sia stato risparmiato. Il priore padre Jean Pierre Laflachaire ( il monaco che gli è al fianco e lo sorregge) dice che è stato risparmiato per testimoniare il carisma e lo spirito di Tibhirine. Entrambi sono di nazionalità francese come il monaco Antonio. Il più giovane monaco si chiama Nuno ed è portoghese. Ha 45 anni ed è entrato anche lui nella Trappa da una congregazione spagnola ed ora si sta preparando per diventare sacerdote. « Ciò che mi colpisce - dice D'Ercole - è che nella Trappa dove si mantiene sempre un clima di silenzio, ogni piccolo gesto, ogni momento viene vissuto con molta calma e attenzione veramente premurosa gli uni verso gli altri. Concludo ricordando che nella preghiera, elemento portante di tutto al giorno e anche alla notte siete tutti costantemente presenti. In fondo so bene che per questo sono qui».

