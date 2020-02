IL RICONOSCIMENTO

ASCOLI C'è Ascoli tra le cinque città italiane assolutamente da visitare secondo il sito e magazine statunitense Aarp che può vantare oltre 47 milioni di lettori. Oltre ad Ascoli vengono suggerite come mete da non perdere Parma, Greve in Chianti, Bolzano e Orvieto. Si tratta, per il capoluogo piceno, l'ennesima citazione come uno trai posti più belli da visitare, dopo che già altri siti specializzati e magazine avevano inserito anche piazza del Popolo tra le 10 piazze più belle d'Europa. Una promozione di enorme valore che rappresenta, per la città, una grande soddisfazione oltreché uno stimolo a potenziare la propria visibilità.

Ascoli nel mondo

Il Gruppo Aarp, con sede a Washington negli Stati Uniti, attraverso il proprio sito e magazine fornisce ai propri membri che sono 38 milioni e ai complessivi 47 milioni di lettori informazioni sui posti da visitare o dove si vive meglio nel mondo. Ebbene, nell'articolo firmato Lisa Harvey di qualche giorno fa si indicano le cinque città italiane da visitare assolutamente e tra queste c'è proprio Ascoli Piceno, insieme a Parma, Bolzano, Orvieto e Greve in Chianti. «Ascoli si legge - è circondata da montagne, due fiumi e vigneti sulle sue pendici vicine. Ospita un imperdibile palazzo del XIII secolo (Palazzo dei Capitani) e la chiesa in stile gotico di San Francesco nella sua incantevole piazza del Popolo, che nei fine settimana è spesso piena di eventi. Non andartene senza provare l'oliva all'ascolana della città; Non credo che assaggerò mai qualcosa di più delizioso». «Ascoli punta a diventare il salotto di attrazione turistica italiano commenta il sindaco Marco Fioravanti - E' riconosciuto anche dai portali internazionali e quindi anche questo riconoscimento da parte della rivista statunitense ci porta a confermaer che la direzione intrapresa è quella giusta per portare Ascoli nel mondo e il mondo ad Ascoli e, quindi, per avere un posizionamento riconosciuto. Ad oggi siamo riusciti a centrare questo obiettivo».

La strategia turistica

«Stiamo lavorando sul Piano di marketing turistico spiega Fioravanti - che prevede di riuscire trasferire e comunicare all'esterno quale sia l'aspetto anche emotivo e autentico che un'esperienza ad Ascoli può dare. E questo ora intendiamo farlo anche con mezzi digitali, testimonial e anche con i mezzi tradizionali di comunicazione, mentre parallelamente lavoriamo per migliorare la qualità dell'offerta turistica». «Quest'anno dalla Bit di Milano è uscito un messaggio importante: - aggiunge il primo cittadino - circa il 70% della domanda turistica sarà legata alla capacità di proporre progetti culturali di rilievo internazionale. Quindi lavoriamo anche su una proposta di eventi culturali che siano attrattivi e che possano essere una spinta, una motivazione in più per molte persone a venire a vivere un'esperienza qui. Inoltre, amplieremo l'offerta e quindi la capacità di raccontare Ascoli non solo dal punto di vista culturale ed enogastronomico, ma anche attraverso la natura, quindi l'area montana e quella balneare. A tal proposito, ci sono due progetti del Comune di Ascoli che prevedono un parco avventura sul colle San Marco e un parco fluviale in città per aumentare la possibilità di vivere qui esperienze diverse e, quindi, aumentare anche il numero di presenze». «Dobbiamo essere bravi conclude il sindaco a creare nuovi poli attrattivi. Il parco fluviale può rappresentare un'attrazione ulteriore e un'esperienza particolare, come ad esempio potersi fare il bagno in una città culturale. Mentre il parco avventura sul San Marco può richiamare un preciso segmento di famiglie».

Luca Marcolini

