IL RICONOSCIMENTO

Presentata la borsa di studio intitolata a Gabriele Vitelli, ricercatore presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura, scomparso un anno fa. Nella sua attività, ha pubblicato circa quaranta lavori in riviste scientifiche e divulgative sia italiane che estere, coniugando approfondimento scientifico e curiosità tecnologica finendo per diventare un punto di riferimento anche per i più giovani ricercatori e studiosi del settore. La dirigente dell'Ulpiani Rosanna Moretti spiega: «la borsa verrà erogata ad uno studente del primo anno, secondo i criteri dell'Isee familiare, della media voti ma anche della sua capacità di sapersi donare, per delle azioni fatte nel sociale, nel volontariato o a anche nell'aiuto di un compagno in difficoltà, senza vantarsene, perché l'umiltà è fondamentale. Quello che noi insegniamo è avere sempre la curiosità e l'amore per la ricerca, per il sapere e per il miglioramento delle nostre condizioni». L'assessore alla Cultura Donatella Ferretti aggiunge che «se è vero che la morte ci accomuna, quello che fa la differenza è ciò che lasciamo. Con questa borsa di studio consegniamo qualcosa di concreto in sua memoria. È importante la riflessione etica della scienza ma tutto questo guarda al futuro, sperando che i ragazzi proseguano su questa strada». La figlia di Gabriele Vitelli, Cinzia, ricorda la figura di suo padre sottolineando che «lui era una persona semplice che riusciva sempre a guardare avanti, con la grande passione per il suo lavoro. I giovani li considerava la fonte del futuro e se oggi fosse qui consiglierebbe loro di guardare verso nuovi orizzonti. Un nostro parente, che si trova negli Stati Uniti, donerà mille dollari a questo Istituto», mentre il nipote Andrea Cardi parla della sua figura evidenziando che «Era una persona viva che aveva attenzione anche alle piccole cose come la cucina, vivendo sempre di cuore con fiduciosa attesa nei confronti degli eventi, anteponendo il bisogno degli altri a quello di se stesso e non arrendendosi mai alle avversità. Ha vissuto la sua vita sempre in maniera piena».

c. pie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA