Il Gruppo Gabrielli ha ottenuto il riconoscimento Best value award 2020, al termine di un'indagine condotta da Imprenditore Smart, insieme con la sezione wealth advisory di Banca Mediolanum, su circa 5.300 aziende delle Marche che, durante il 2019, hanno prodotto il maggior valore, inteso come sintesi tra la capacità di generare reddito e la dimensione finanziaria. «Siamo orgogliosi di aver ricevuto il Best value award 2020 ha dichiarato il vicepresidente del Gruppo, Barbara Gabrielli perché riconosce la nostra capacità di ascoltare il territorio, valorizzarlo e innovare i nostri prodotti e servizi». Le aziende marchigiane oggetto dell'analisi sono state suddivise in quattro categorie, rispetto al valore prodotto nell'anno: Ghepardo (tra 5 e 10 milioni), Pantera (tra 10 e 50 milioni), Tigre (tra 50 e 100 milioni) e Leone (oltre i 100 milioni). Il Gruppo Gabrielli ha ottenuto il riconoscimento in quest'ultima categoria. Il Bva 2020 si è concluso con un evento online, al quale hanno partecipato centinaia tra imprenditori, manager e professionisti di tutta la regione, il vicepresidente della giunta regionale, Mirco Carloni, e il presidente della Camera di Commercio delle Marche, Gino Sabatini.

