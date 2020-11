IL RICONOSCIMENTO

Si è conclusa l'edizione del progetto Donaction. Per il miglior testo giornalistico i premiati sono Alessandro Leonori, primo classificato seguito da Leonardo Fenni e Alice Giglioni, tutti studenti del Liceo Classico Leopardi di Macerata. I migliori spot video sono stati realizzati da Valentina Paoli dell'IIs Licini Orsini di Ascoli Piceno, seguita da Beatrice Elci e Aurora Palmieri dei Licei Varano di Camerino, terzo classificato Beatrice Guidi della Scuola del libro di Urbino. I migliori lavori di equipe pervenuti nella sezione dedicata agli istituti alberghieri sono stati quelli dell'Einstein Nebbia di Loreto, seguito dal Varnelli di Cingoli e dal Santa Marta di Pesaro. Tantissimi gli elaborati pervenuti per la categoria delle arti figurative che premia Alice Grassi seguita da Giada Strenga e da Matteo Cermaria, tutti della Scuola del libro di Urbino. Riconoscimenti anche per le scuole prime classificate come numero complessivo di elaborati prodotti in ogni categoria e sono il Liceo Classico Leopardi di Macerata per la categoria del testo giornalistico, l'Iis Licini Orsini di Ascoli Piceno per la categoria spot video, la Scuola del libro di Camerino per le arti figurative e l'alberghiero Einstein Nebbia di Loreto.

