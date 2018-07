Il retroscena

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Musi lunghi a Solestàe tanta voglia di riscattoPer un sestiere come Porta Solestà che è abituato spesso a vincere ed è considerato un po' la Juventus della Quintana non capita spesso di vedersi sfumare il Palio all'ultimo assalto per appena 28 punti. E già ci si interroga sulle cause di questa sconfitta sul filo di lana. Luca Innocenzi troppo lento nell'ultima tornata? Un po' sottotono nonostante fosse, a sorpresa, di appena sei punti sotto Gubbini già alla seconda tornata? Nel sestiere gialloblu sono domande che ci si pongono in...