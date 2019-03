CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL REPORTAGEASCOLI Niente code e assalto ai Caf e agli uffici postali nel primo giorno per il reddito di cittadinanza. Una media di quasi cento persone si è recata agli sportelli di assistenza fiscale delle organizzazioni sindacali e molti di meno negli uffici postali per persentare la domanda. Una platea composta prevalente da persone in età attiva dal punto di vista lavorativo e, quindi, da ascolani ancora alla ricerca del primo lavoro o in difficoltà per essere rimasto disoccupato. Ma anche chi spera nella pensione di cittadinanza....