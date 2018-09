CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL REPORTASCOLI Sarà pure la città delle cento torri, ma Ascoli si accredita autorevolmente anche come la città prigioniera del traffico, con quasi 28 mila auto che, ogni giorno, si spostano verso il territorio comunale e al suo interno. Un dato che garantisce al capoluogo piceno il terzo posto nella graduatoria regionale per le città che maggiormente risultano come poli attrattori di vetture in circolazione. A confermarlo è lo studio elaborato per conto della Regione Marche nell'ambito del progetto di mobilità sostenibile. Un'analisi...