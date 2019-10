CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL REPORT ASCOLI Lavori di sartoria raffinata e ricamo a mano, attitudini che i giovani non sanno e non vogliono più fare. Alla manualità preferiscono lavori creativi e legati al fashion designer. Intanto le aziende del territorio devono rimandare indietro commesse perché non hanno personale a cui delegare determinate mansioni. Il sarto, infatti, continua ad essere una figura richiesta dalle imprese in generale. Dal disegno al taglio fino alla realizzazione artigianale di capi e complementi d'abbigliamento, sono 40 gli artigiani...