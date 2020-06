IL RELAX

CUPRA MARITTIMA La festività del 2 Giugno ha coinciso con una piacevole giornata di sole che ha permesso a molti di prendere il primo sole stagionale, serenamente sdraiati in spiaggia. «Dopo un inizio di stagione incerto - dichiara Roberto Cicchianni dello chalet La Sirenella, insieme a Mario Benvenga - ieri abbiamo avuto un po' di prenotazioni, ma rispetto a un 2 Giugno normale c'è stato il 40% delle presenze».

Buoni segnali e speranza

«Però è un segnale di speranza per il futuro, anche se le attuali restrizioni ci hanno ridotto del 10-12% gli ombrelloni (ma qui da noi lo spazio a disposizione è sempre stato di 12,75 mq per ombrellone) e del 50% i tavoli del ristorante. Inoltre, nel dopocena (che da noi significava divertirsi con serate danzanti) potremo proporre solo karaoke e piano bar, anche se proveremo a riproporre la classica cena in spiaggia del 2 agosto e a Ferragosto stiamo organizzandoci per recuperare un motoraduno che doveva arrivare qui il 27 giugno. In spiaggia sono già tornati fedelissimi e locali (Grottammare, Ascoli, Montefiore, Ripatransone, Carassai ecc.) mentre a luglio e agosto non so cosa succederà per i clienti che arrivavano da Lombardia ed Emilia, anche se qualcuno si è fatto vivo per informarsi». Allo Chalet Gabry sono fiduciosi. «I clienti - racconta Emilio Marcozzi - hanno gradito il distanziamento, anche se da noi non c'è mai stato il problema dell'eccessiva vicinanza. Un ombrellone ha a disposizione 16 mq di spazio, che diventano 30 nelle nuove strutture che quest'anno ci hanno permesso di migliorare lo chalet. L'avevamo già progettata a gennaio, non abbiamo mai percepito il rischio concreto di non poterla utilizzare. Con l'Assobalneari abbiamo proposto dei prezzi leggermente superiori allo scorso anno, ma non abbiamo riscontrato mugugni. Abbiamo riaperto lo scorso 30 maggio, ma è questa la prima vera giornata di sole ci ha permesso di iniziare la stagione. Saremo aperti anche a cena, a disposizione della clientela che da anni ci preferisce».

I bagnanti soddisfatti

E i bagnanti che ne pensano? «Rispetto agli anni passati - dice Pietro Montenovo, cliente dello Chalet Gabry - gli spazi sono più ampi, specialmente tra gli ombrelloni. È come se si fosse passato dal percorrere una strada italiana a una americana. Se continua così andrà benissimo per noi bagnanti». Ha scelto la spiaggia libera invece Diana Benedetti, residente nell'entroterra piceno e ha preferito l'arenile di Cupra. «Ho avuto un impatto molto positivo con questo lido - spiega - e ho gradito molto anche il lavoro degli steward e della polizia municipale che mi hanno dato tutte le informazioni necessarie per stare al mare. Tornerò sicuramente, anche perché qui gli spazi sono ampi e non ho avuto problemi di distanziamento. Odio andare al mare dove si sta tutti appiccicati e a Cupra mi sono trovata benissimo».

Sandro Benigni

