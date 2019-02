Il reddito di dignità ad altri disoccupati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'AVVISOASCOLI L'Arengo anticipa i tempi e parte con il secondo avviso per la concessione ad altri disoccupati del reddito di dignità. Proprio ieri, infatti, è avvenuta la pubblicazione del bando che consentirà ad altre persone presumibilmente una quindicina di accedere al sussidio di 400 euro mensili, per almeno 6 mesi in cambio di prestazioni al servizio di enti o privati che daranno la loro disponibilità in tal senso. Le domande, per poter accedere al reddito di dignità per il 2019, dovranno essere presentate entro il prossimo 20...