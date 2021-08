Coop Alleanza 3.0 sosterrà il restauro del dipinto il dipinto Natura morta con cacciagione nella Pinacoteca di Ascoli. Il restauro sarà sostenuto grazie a Opera tua, il progetto che sposa il sostegno alla cultura, attraverso la valorizzazione e il recupero di capolavori locali, con l'eccellenza dei prodotti enogastronomici della linea Fior fiore Coop nell'ambito di Per tutti per te Coop, il programma della Cooperativa che sostiene la comunità.

Il capolavoro locale è stato preferito dal 52% dei votanti nella tappa di Opera tua che dal 15 luglio al 14 agosto è stata dedicata alle Marche, che hanno espresso il gradimento e quindi la partecipazione di un nutrito numero di soci e consumatori a questa tappa confermando l'interesse per l'arte e per il patrimonio storico-artistico del nostro Paese come valore assoluto al quale è importantissimo garantire il futuro; la scelta poteva ricadere tra questo capolavoro e un'altra opera di grande valore come il dipinto il dipinto Madonna con il Bambino e i santi Bartolomeo e Antonio Abate ubicato nella Pinacoteca Civica di Fermo.

L' opera da restaurare

La Natura morta con cacciagione è risalente al XVII secolo, dipinta da Joannes Hermans detto Monsù Aurora (1630 1677), pittore fiammingo che lavorò a lungo per il Principe Camillo Pamphilj e per il figlio, cardinale Benedetto. A Roma fu il precursore del lusso e della natura morta. Pittura ad olio 167 x 242. Il dipinto presenta un colore denso, l'esposizione accurata ed ordinata degli animali, la luminosità che ferma i particolari con netta precisione ottica caratteristiche tipiche della produzione fiamminga. L'intervento prevede il rilievo fotografico anche a luce infrarossa per la localizzazione delle zone maggiormente degradate della tela al fine di procedere al suo consolidamento. A seguire rimozione di detriti e l'asporto dell'ossidazione. Infine, si interverrà per rendere omogenea la cromatura dei colori ed all'applicazione di un protettivo neutro.

Opera tua 2021

Il progetto si articola complessivamente in 6 tappe che fino a ottobre toccheranno alcune regioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA