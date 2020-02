Il rapporto sull'economia globale del centro Einaudi

IL DIBATTITO

ASCOLI Il virus cinese, i dazi americani, la guerra commerciale fra Washington e Pechino, la Brexit, il cambiamento climatico, la globalizzazione, la crisi economica e il lavoro che cambia. Ascoli diventa per un giorno la protagonista dell'economia internazionale ospitando, per la prima volta, il rapporto sull'economia globale e l'Italia a cura del Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi in collaborazione con Ubi Banca e Confindustria Centro Adriatico.

Giunto alla 24esima edizione, il rapporto, dal titolo Il tempo delle incertezze, si propone come un punto di partenza per una rilettura critica del 2019, per capire come è cambiato il mondo negli ultimi 12 mesi e come questo si rifletterà anche nella vita, lavorativa e sociale, della provincia italiana in generale e di quella di Ascoli in particolare. L'incontro, che sarà ospitato mercoledì alle 16,30 nella sala degli specchi di Confindustria vedrà l'intervento di Giuseppe Russo, economista e direttore del Centro Einaudi, che presenterà il rapporto, partendo dalla situazione dell'economia internazionale per arrivare a parlare di lavoro, innovazione, intelligenza artificiale e dello stato di salute dell'economia italiana. Ad approfondire, invece, in una tavola rotonda il tema dei cambiamenti dell'economia delle Marche e della provincia picena saranno tre ospiti d'eccezione: il presidente di Confindustria Centro Adriatico Simone Mariani, il presidente dell'Ordine regionale dei commercialisti Carlo Cantalamessa e il responsabile della Macro Area Marche Abruzzo di Ubi Banca Roberto Gabrielli. A moderare l'incontro Mario Paci, responsabile della redazione di Ascoli del Corriere Adriatico.

Il rapporto sull'economia globale e l'Italia rappresenta un appuntamento consolidato nella serie di incontri che Ubi Banca intrattiene con la comunità finanziaria, gli investitori, gli azionisti e gli interlocutori istituzionali dei territori in cui la banca è presente. Quella del 12 febbraio sarà la prima tappa di presentazione del rapporto Einaudi in centro Italia, dopo l'anteprima di Milano di fine gennaio. «Abbiamo scelto Ascoli per parlare di economia internazionale e locale perché quello piceno rappresenta un territorio di grande vivacità e di grande interesse per il mondo delle imprese« ha sottolineato Roberto Gabrielli. «Vorrei ringraziare Confindustria Centro Adriatico perché ha scelto di essere al nostro fianco».

