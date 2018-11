Il punteruolo ha ucciso l'ultima Palma del Cile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'ALLARMEASCOLI L'unico esemplare di Palma del Cile (Jubaea chilensis) presente nella nostra città, potrebbe essere stato attaccato, fino ad ucciderlo, dal famigerato punteruolo rosso ((Rhynchophoreus Ferrugineus). I sospetti che la bellissima pianta, sita nell'allora giardino privato della famiglia Catenacci, ora sede della Guardia di Finanza, non visibile da via Dino Angelini o da Corso Mazzini, possa aver subito l'attacco del temibile coleottero sono tanti. Il portamento che la Jubaea chilensis presentava non era naturale. La chioma era...