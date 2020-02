IL PROVVEDIMENTO

ASCOLI Il decreto del premier Conte c'è, nero su bianco. E adesso la strada per la riqualificazione dell'area ex Sauc a Campo Parignano, con una dotazione prevista di 1,7 milioni di euro, è davvero tutta in discesa. Con il provvedimento del Presidente del Consiglio, infatti, vengono innanzitutto prorogati i termini previsti per la firma della convenzione e la realizzazione dell'intervento, finora fissati per il prossimo mese di maggio e ora ridefiniti nella data del 31 dicembre 2022. Inoltre, l'atto del Capo del governo consente anche di riaprire lo scorrimento della graduatoria che vedeva solo i primi 46 progetti ammessi con quello ascolano che si era classificato al cinquantesimo posto. E adesso, in base alle disponibilità finanziarie, si andrà a scorrere. A questo punto, dunque, è definitivamente scongiurato il rischio-beffa di vedere esclusa la proposta per l'ex Sauc solo per qualche posizione. A confermare la buona notizia è ora il capogruppo comunale del Pd, Francesco Ameli, decreto alla mano. IL

Decreto di Conte

L'atteso decreto del premier Conte è, dunque, arrivato a suggellare tutte le azioni messe in campo a più livelli, finora, per poter scongiurare l'esclusione definitiva del progetto ex Sauc da quelli finanziabili. Di fatto, il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri va a modificare quello precedente, del 6 giugno 2017, specificando testualmente che «Il Capo dipartimento per le pari opportunità e gli enti beneficiari inseriti nel Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate sottoscrivono le convenzioni relative al finanziamento e alla realizzazione dei progetti presentati dai Comuni in graduatoria dal numero 1 al numero 46 compreso, nonché quelle dal numero 47 in poi, in presenza di disponibilità di risorse finanziarie, entro il 31 dicembre 2022». Rientra in ballo, dunque, la proposta ascolana che si era piazzata al cinquantesimo posto e che quindi, a questo punto, troverà sicuramente la copertura finanziaria considerando che è tra le prime quattro proposte ora riammesse col decreto.

I commenti

«Il decreto c'è evidenzia il capogruppo comunale del Pd Francesco Ameli il vecchio Governo non ha fatto nulla in questa direzione, ma ora grazie all'impegno del Ministero questa riqualificazione importante per Campo Parignano e per l'intera città si è sbloccata e a breve si potrà procedere con la realizzazione. Avevo già avuto nello scorso dicembre, dopo aver preso contatti con la Presidenza del Consiglio a seguito dell'assemblea Anci, informazioni positive e che facevano ben sperare e ora con questo nuovo Governo si riuscirà a portare avanti il discorso».

L'incontro

Anche il sindaco Marco Fioravanti commenta positivamente questo decreto che spalanca le porte al progetto ascolano. «Sulla questione sottolinea il primo cittadino insieme a tutti i sindaci interessati avevamo avuto una riunione a Roma sollecitando lo sblocco e l'Anci aveva accolto la nostra richiesta. Poi ho avuto altri incontri per fare pressing sulla questione. Adesso ci sono tutte le condizioni per poter finanziare e sbloccare il progetto che è importante perché ci permette finalmente di riqualificare quella zona della città». Ed ora si tratta di attendere l'individuazione formale della copertura economica per poi siglare la convenzione necessaria a sbloccare i lavori.

Luca Marcolini

