Il provvedimento

ASCOLI Chiusura di gran parte degli impianti sportivi cittadini per questioni di sicurezza e sospensione delle attività quintanare. Anche su questi fronti l'Arengo ha preso posizione all'indomani del nuovo decreto governativo dopo un confronto sia con i gestori delle strutture comunali destinate allo sport sia con il presidente del Consiglio degli anziani Massetti. Lo stesso sindaco Fioravanti, in un video, ha annunciato questi provvedimenti che si è deciso di applicare per cercare di limitare al massimo il rischio contagio. «Per gli impianti sportivi spiega il primo cittadino - stiamo decidendo con i gestori se sia meglio chiuderli o lasciarli aperti, ma per gran parte intendiamo procedere con la chiusura per garantire la massima sicurezza e per evitare eventuali contagi. Questo perché noi dobbiamo alzare il più possibile l'attenzione». Un provvedimento che l'Amministrazione comunale ha individuato per evitare problemi, considerando che in certi impianti si potrebbe non riuscire a rispettare durante le attività di allenamento il criterio della distanza interpersonale degli utenti, considerando anche i flussi di persone in determinate fasce orarie della giornata. Meglio evitare, dunque, piuttosto che rischiare di amplificare il contagio. Ma le decisioni dell'Arengo non si fermano qui, perché sempre il sindaco ha deciso di sospendere anche alcune attività legate alla Quintana. «Con il presidente del Consiglio degli anziani Massetti aggiunge Fioravanti - abbiamo deciso di sospendere tutte le attività di allenamento di musici e sbandieratori proprio per limitare i rischi. Inoltre, stiamo valutando di sospendere anche le prove per la giostra della Quintana considerando che coinvolgono anche cavalieri provenienti da altre parti d'Italia». Anche la preparazione della rievocazione storica, dunque, fa un passo indietro in questa delicata fase dell'emergenza coronavirus nel nome della sicurezza. l.marc.

