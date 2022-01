IL PROGRAMMA

Per l'amministrazione di Offida il 2022 sarà l'anno in cui si raccoglieranno i frutti di un lungo lavoro di programmazione e di intercettazione di finanziamenti. «Offida cresce dal punto di vista urbanistico, culturale e turistico con uno sguardo attento sul sociale e la sostenibilità» questa la sintesi del sindaco Luigi Massa. Al coro della giunta si aggiunge la dichiarazione del capogruppo di Offida Solidarietà e Democrazia, Alessandro Straccia: «Con la nostra attività amministrativa continueremo a essere sempre vicini ai cittadini. Nei recenti incontri nei quartieri abbiamo spiegato il nostro operato. Lavoreremo sempre di più per creare un clima sereno. Ogni problema può essere affrontato nelle sue reali proporzioni, senza creare allarmismi. La cifra del nostro gruppo non è l'aggressività, ma la determinazione nel realizzare i programmi». «Nel prossimo futuro commenta l'assessore Maurizio Peroni - si intercetteranno diverse linee di finanziamento per una riqualificazione diffusa del territorio, come il viale della Repubblica, adeguandolo agli standard decorativi di viale IV Novembre. Sempre attenta alla sostenibilità ambientale, l'amministrazione ha deciso di collocare due colonnine di ricarica per auto elettriche. Cercheremo di mantenere il processo di equità fiscale: ricordo che Offida è uno dei pochi Comuni della provincia che oltre a uno sconto per le difficoltà socio-economiche alle buone pratiche ambientali, nel 2021 ha aggiunto una riduzione della Tari di oltre 10% su tutte le utenze». E tra le opere di maggiore importanza vengono annunciati i lavori del nuovo Campus scolastico, la riqualificazione delle strade, immobili e aree comunali. Confermati i nuovi servizi scolastici: sezione primavera, il tempo pieno alla Primaria e l'indirizzo musicale alla Media.

n. s.

© RIPRODUZIONE RISERVATA