IL PROGRAMMA

Appignano del Tronto si colorerà di tanti eventi artistici, culturali e di solidarietà per il natale che coinvolgeranno tutti i cittadini. Si comincia domani con l'esibizione di Santa Cecilia da parte del Corpo bandistico Città di Appignano, alle 11.30 in piazza Umberto I. Il 10 dicembre, la Proloco ha organizzato una diretta facebook in cui Babbo Natale in persona leggerà le letterine scritte dai bambini (ore 21 sulla pagina facebook dell'associazione). L'11, alle 17.30, nella Sala Hub (ex asilo), inaugurazione della mostra Donne Combattenti a cura dell'artista Marisa Korzeniecki. Nell'ambito della mostra, al teatro Sale si svolgeranno degli eventi collaterali: il 18 dicembre, alle 21, la compagnia teatrale Arcoscenico renderà omaggio alla poetessa Lea Ferranti con lo spettacolo Vorrei morire sognando di vivere, diretto da Giovanni Nardoni; il 6 gennaio, alle 21, ci sarà il concerto del coro femminile Sibyllaensamble diretto dal Maria Angela Crocetti; il 15 gennaio, giorno in cui terminerà la mostra, alle 21, c'è lo spettacolo Nowhere _ NowHere, video, voce, danza di e con Maria Angela Pespani, testi di Eugenio Ravo. Anche i più piccoli saranno protagonisti. Domenica, al teatro Sale, alle 16.30, spettacolo/laboratorio, rivolto ai bambini dai 3 ai 10 anni, intitolato Aspettando il Natale, a cura di La Casa di Asterione. Il 19 dicembre, alle 16, nella sala consiliare, ci sarà l'iniziativa Letture sotto l'albero, a cura di Nati per leggere per bambini fino ai 6 anni. Il 5 gennaio, a cura della Pro Loco, ci sarà il Contest della Befana. I bambini potranno realizzare la loro calza personalizzata e, alle 18, appenderla nella cassetta della posta della propria abitazione per ricevere una sorpresa il giorno seguente. La Pro Loco, inoltre per il 10 e il 19 dicembre, dalle 9 alle 13, sarà presente per una iniziativa di solidarietà: in piazza Leopardi, sarà possibile sostenere la ricerca acquistando un Cuore di Cioccolato, nell'ambito di Telethon. Info e prenotazioni: 0736 817701.

