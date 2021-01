IL PROGETTO

FORCE Una sede tutta nuova e costruita con criteri moderni, capace di dare un servizio di alta qualità per il territorio montano dei Sibillini. Nascerà prossimamente a Force, realizzata dalla sede nazionale della Croce rossa italiana Unità di progetto Sisma Centro Italia, con fondi propri, provenienti da donazioni alla Cri per le finalità di ricostruzione post-sisma 2016. Struttura di inclusione socio-assistenziale e presidio sanitario della Croce rossa da adibire all'accoglienza di persone con disabilità.

L'iter

Intanto procede regolarmente l'iter per arrivare alla costruzione del nuovo insediamento. È già partita la gara d'appalto per individuare l'impresa a cui assegnare i lavori. Si chiuderà domani alle ore 12, giorno ed ora entro i quali dovranno pervenire le eventuali offerte. Successivamente, una volta individuata l'impresa ed espletati tutti i passaggi burocratici successivi, potrà essere fatta l'assegnazione dei lavori, che dovranno essere completati entro 270 giorni solari e consecutivi. L'ammontare finanziario complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, Iva esclusa, ammonta a 1.829.294 euro con l'importo a base di gara, Iva e costi della sicurezza esclusi, soggetto a ribasso, di 1.763.498 euro. Il criterio di aggiudicazione sarà improntato sull'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai principi indicati nel disciplinare di gara.

I contenuti

Dunque un centro che sarà costruito con sistemi moderni, altamente antisismici, capace di garantire la massima sicurezza, con spazi adeguati sia interni che esterni nonché arredi capaci di garantire un alto livello di qualità della vita degli ospiti, nonché di fondamentale importanza e di rilevante valore socio-sanitario non solo per Force ma per tutto il territorio dei Sibillini. Sarà realizzata in un'area appositamente individuata dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Augusto Curti. Nel nuovo fabbricato sono previsti altri spazi per la comunità, tipo una piccola palestra, ambulatori, un'area per la stessa Cri Comitato dei Sibillini e altri servizi di valenza sociale.

A Comunanza

Partiti i lavori, che procedono regolarmente, per la realizzazione del centro polifunzionale di Protezione civile di Comunanza, sempre realizzato dalla Cri nazionale con risorse donate in occasione del sisma del 2016. Sarà di circa 400 metri quadri. Una volta concluso, sarà sede della Cri Comitato Sibillini che lo gestirà e della Protezione civile locale. Il tempo utile per ultimarlo è di 360 giorni naturali e consecutivi. Una volta terminata la struttura, il completamento funzionale avverrà grazie all'intervento economico della Fondazione Carisap, nell'ambito del progetto Masterplan Terremoto, che permetterà d'implementare alcune attività sociosanitarie con le risorse necessarie per il pieno funzionamento.

Francesco Massi

