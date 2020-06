«Il progetto era inattuabile e hanno lasciato 30 milioni»

L'AFFONDO

ASCOLI I consiglieri comunali della lista Ascoli & Partecipazione, Emidio Nardini ed Antonio Canzian affrontano l'argomento scuole: «Sulla questione la precedente amministrazione comunale e quella attuale escono nude. Nell'ultimo Consiglio, il sindaco Marco Fioravanti ha annunciato l'abbandono del project financing ereditato dalla precedente amministrazione e da lui condiviso. E lo ha fatto cercando di scaricare le colpe su altri, la solita burocrazia, sapendo che, così come era stato concepito, il progetto non rispettava norme già in vigore che amministrazione e dirigenza dovevanoconoscere. Il Comune ha così perso tre anni. Ed è questo uno degli esempi, forse il più grave, visto che si parla della sicurezza di ragazze e ragazzi, della superficialità con cui da anni si muovono le amministrazioni di Ascoli».

«Dal settembre 2017 - proseguono i due consiglieri di opposizione - erano a disposizione 30 milioni per la messa in sicurezza delle scuole cittadine. Invece di inseguire proposte in contrasto con le norme vigenti, si sarebbero potute effettuare le verifiche di vulnerabilità sismica per avere almeno il quadro della situazione e conoscere quali edifici potevano essere adeguati e quali ricostruiti. Questo hanno fatto altri Comuni dove, in molti casi, sono già stati avviati o addirittura completati i lavori. Da noi, ad oggi, non esiste un piano. Nulla è stato detto per le eventuali sedi temporanee da utilizzare in sostituzione degli edifici che necessitano di lavori di adeguamento. L'emergenza, in vista della ripresa a settembre delle attività scolastiche, riguarda la necessità di scuole sicure, sia dal punto di vista sismico che sanitario. Non si conosce se e chi si sta occupando di tutto ciò. Non si conoscono gli indici di vulnerabilità sismica degli edifici. Il sindaco non si è neanche degnato di rispondere ad una nostra interrogazione».

