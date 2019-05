CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL PROGETTOASCOLI Via libera alla riqualificazione completa del Campo Squarcia per una spesa prevista di 600 mila euro. La giunta comunale, proprio nella seduta di ieri e, quindi, nel rush finale della legislatura, ha approvato lo sblocco dell'intervento che sarĂ finanziato attraverso i fondi del bando Iti 1 e che, di fatto, andrĂ ad interessare anche tutte le aree limitrofe al campo giochi che ospita la Quintana. Il tutto anche per restituire all'area un'immagine turistica adeguata. Si apre la strada, dunque, ai lavori che dovranno essere...