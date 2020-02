IL PROGETTO

ASCOLI Prende corpo la nuova Ciclovia del Tronto, uno degli interventi che la Regione sta attuando nell'ambio della rete ciclabile regionale, costituita da un asse costiero costituito dalla Ciclovia Adriatica e da direttrici disposte lungo le vallate fluviali. Il collegamento finanziato per oltre 7,5 mln di euro dalla Regione Marche, si collegherà con la ciclovia Adriatica e svilupperà un nuovo sistema di mobilità dolce, fruibile e sicuro. Il percorso della ciclovia si sviluppa lungo l'argine fluviale attraversando il territorio di diversi Comuni, quali Ascoli, San Benedetto, Monteprandone, Monsampolo, Spinetoli, Colli, Maltignano, Colonnella e Acquasanta Terme. Il progetto prevede anche l'integrazione con le fermate ferroviarie della vallata. « Con la mobilità sostenibile contribuiamo a dare una mano al pianeta. La Ciclovia non è pensata solo per il turismo ma anche per poter andare a lavoro con la bicicletta» spiega il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli « E' un progetto dove tutti concorrono alla sua realizzazione. Immaginiamo che nel 2025 tutta la rete sarà già pronta con le Ciclovie che si integrano con la rete ferroviaria» dice Ceriscioli .

« Rfi dovrà adeguare anche le stazioni ferroviarie per il trasporto della bici; un mezzo che è un tratto unitario della nostra regione. Abbiamo già consegnato i primi diplomi di accompagnatore turistico in bicicletta, cioè nuovi posti di lavoro» spiega Ceriscioli

« Questo è un passo qualificante per la mobilità sostenibile, un percorso sul quale crediamo molto. Come testimonial della Regione abbiamo scelto Vincenzo Nibali perché era un grande amico di Scarponi. Rileviamo anche un aumento del 16% del turismo nelle aree del cratere» spiega Ceiscioli. Il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti aggiunge che « E' importante iniziare a proporre un idea turistica di territorio di mobilità sostenibile. Il turismo sostenibile può portare numeri positivi per un Italia che deve andare a ritmo lento in un mondo troppo veloce» spiega Fioravanti « La pista ciclabile, dal Villaggio del Fanciullo fino a Spinetoli ci avvicina al mare: adesso coinvolgiamo anche attori privati e della mobilità per trasformare questa possibilità in opportunità». Per il presidente della Provincia Sergio Fabiani« Anche in questo caso si è fatta una sinergia senza colori politici per raggiungere i risultati. Siamo al 22° posto in Italia per la qualità della vita che è un risultato di tutti» « Si comincia a capire la nostra idea che è quella di una regione che deve essere sostenibile sotto tutti i punti di vista, anche investendo su ambiente e biologico» aggiunge la Vicepresidente della Regione Anna Casini, « Stiamo finanziando anche nuovi progetti di nuove aziende di giovani come agriturismi e aziende sociali. Bisogna attrarre un turismo diverso, non solo quello della costa ma quello esperenziale e di qualità».

