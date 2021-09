Si svolgerà da domani a domenica l'evento conclusivo del progetto Sportheritage, ideato e coordinato dalla Polisportiva AntropoSport di Ascoli e co-finanziato dal programma Erasmus+ dell'Ue. Il progetto, che vede come co-partners il Comune greco di Fyli, l'istituto polacco di educazione superiore Wsbinoz di Varsavia e il Centro croato per lo sviluppo del trail running di Zagabria, facendo propria la pluriennale esperienza del Festival dei due Parchi dell'istituto Ciac di Ascoli, di cui la Polisportiva è partner tecnico, si propone di incentivare il movimento e l'attività fisica, quali fonti primarie di benessere, attuando particolari sinergie tra sport e patrimonio culturale, artistico, naturalistico, in modo da renderla più piacevole e coinvolgente. Nella tre giorni, presenti i delegati e i rappresentanti degli enti esteri coinvolti nel progetto, si svolgeranno incontri, dibattiti, laboratori creativi e pratiche all'aperto. Il clou è domenica, dalle 9, con la camminata culturalnaturalistica alle gole dell'Infernaccio, aperta a tutti, nel corso della quale, oltre ad ammirare le bellezze ambientali e l'eremo di San Leonardo, punto di arrivo del percorso, si declameranno i versi del di Dante Prenotazione obbligatoria allo 0736 250818 o sul sito www.sportheritage.eu.

