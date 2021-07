IL PROGETTO

Con lo slogan La disabilità non va in ferie, lanciato dall'amministrazione Comunale e dall'associazione La Casa di Asterione, è stata presentata la Summer School E-State con MeTe: per cinque settimane, a partire dal prossimo lunedì, ragazzi normodotati e diversamente abili parteciperanno a una serie di laboratori interdisciplinari di arte integrata nel Centro di educazione ambientale Aula verde di Castel Trosino. «Un progetto di inclusione e integrazione sociale che vedrà i partecipanti cimentarsi in laboratori di teatro sociale, di musica e di canto, ma anche in disegni creativi, video creatività e play circus lab» ha spiegato l'assessore ai servizi sociali Massimiliano Brugni. Un team di esperti operatori e docenti di arte-terapia sarà al fianco dei ragazzi per l'intera durata del progetto: ogni laboratorio si svilupperà in cinque giorni (dal lunedì al venerdì con orario 8.30-13) e prevede la partecipazione di un massimo di 15-20 ragazzi normodotati e con disabilità. Le prime quattro settimane saranno dedicate ai ragazzi dai 18 ai 35 anni, l'ultima sarà invece rivolta ai più piccoli frequentanti le scuole elementari e medie: «In questo modo offriamo un importante servizio alle famiglie del territorio - ha aggiunto l'assessore Brugni. - Spesso c'è maggiore attenzione verso i minorenni, con questo progetto diamo invece ampio spazio anche ai ragazzi più grandi che hanno uguale diritto di poter prendere parte a percorsi di inclusività e integrazione». Di concerto con la Start, è stata prevista anche la possibilità del trasferimento con bus navetta dalla stazione di Ascoli: «Nel corso della settimana, saranno inserite anche passeggiate e incursioni inclusive con laboratori esperienziali - ha illustrato Roberto Paoletti, presidente de La Casa di Asterione. - Ogni azione laboratoriale permette la completa integrazione delle attività: con questo servizio diamo un'importante risposta alle famiglie anche durante il mese di agosto, perché la disabilità non va in ferie».

© RIPRODUZIONE RISERVATA