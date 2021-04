IL PROGETTO

Tim avvia ad Ascoli un innovativo piano di cablaggio che, con un investimento stimato di circa 4,5 milioni, porta la fibra ottica fino alle abitazioni per rendere disponibili collegamenti ultraveloci fino a un gigabit/s. La città è stata inserita nel programma nazionale di copertura di FiberCop. I lavori per la realizzazione della nuova rete sono già iniziati in molte zone della città, in modo da rendere i servizi progressivamente disponibili, con l'obiettivo di collegare circa 16mila unità immobiliari alla conclusione del piano. Per la posa della fibra ottica saranno utilizzate, laddove possibile, le infrastrutture già esistenti. Nel caso sia necessario effettuare scavi, questi saranno realizzati adottando tecniche innovative a basso impatto ambientale, con interventi sulla sede stradale di circa 10-15 centimetri. Tim opererà per limitare il disagio ai Cittadini e procedere speditamente con la realizzazione della nuova rete. Grazie a questo piano, Ascoli sarà dotata di una rete in fibra ottica ancora più performante di quella che già oggi è a disposizione di cittadini. Particolare attenzione verrà dedicata al percorso di digitalizzazione del distretto industriale del tessile e dell'abbigliamento di Ascoli.

