Prende il via, grazie alla collaborazione tra l'area vasta 5 e la Fondazione Carisap, il progetto che prevede l'inserimento nell'Oncologia dell'Av5, della figura del coordinatore di ricerca clinica o data manager. Il coordinatore di ricerca clinica gestisce e coordina le fasi degli studi clinici, svolgendo attività di supporto, facilitazione e organizzazione nel coordinamento delle sperimentazioni cliniche. I compiti sono molteplici e prevedono il controllo degli aspetti economici delle sperimentazioni, la gestione delle procedure autorizzative necessarie, il coordinamento di tutte le figure coinvolte, la verifica della corretta gestione degli studi e la raccolta, ed il mantenimento dei dati. In uno scenario che sta diventando sempre più competitivo, grazie soprattutto all'adozione del nuovo Regolamento europeo sulle sperimentazioni cliniche, i Centri dovranno dotarsi di figure professionali formate e competenti, che aiutino i medici a rilanciare la Ricerca. L'attività del data manager è funzionale a questo obiettivo. L'inserimento ad Oncologia di tale figura, in grado di interfacciarsi con i promotori degli studi, i medici del reparto, il Comitato etico e le aziende farmaceutiche, assicura un valido supporto al medico, gravato dall'attività clinica quotidiana, nella gestione delle lunghe e complesse procedure di tipo amministrativo connesse alla Ricerca e alla sperimentazione, con tutti i vantaggi che ne derivano per il paziente, in primis l'accesso a farmaci innovativi. La Fondazione Carisap si conferma al fianco dell'Asur Area vasta 5 per migliorare la qualità della vita dei pazienti oncologici. È infatti già attivo, su tutto il territorio provinciale, il progetto di assistenza domiciliare ai malati oncologici e terminali, che nasce dalla coprogettazione tra Fondazione, enti del Terzo settore specializzati e Asur e che ha l'obiettivo di garantire una risposta integrata ai bisogni dei pazienti oncologici e terminali tramite interventi a domicilio su tutto il territorio di competenza della Fondazione, introducendo elementi di innovazione e omogeneizzazione dei servizi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA