Con la stipula del protocollo d'intesa tra il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e l'Us Acli nazionale, l'Us Acli provinciale sta realizzando il progetto Una comunità in movimento nel carcere di Ascoli. Nei giorni scorsi si è conclusa l'iniziativa, realizzata in collaborazione con My Dog (istruttori Stefano Moscatelli, Vera Stucchi e Illary Viviani), di approccio al cane, per far apprendere ai detenuti come comunicare ed interagire con gli animali. Il progetto è stato realizzato con un contributo concesso da Chiesa valdese, Fondazione nazionale delle comunicazioni e Ambito sociale territoriale XXII all'interno del programma di interventi in materia penitenziaria e post-penitenziaria dell'Ats XXII. Inoltre, proseguirà per tutto il 2021 l'attività di calcio balilla. «Con questa iniziativa dicono i dirigenti dell'Us Acli provinciale - vogliamo promuovere la pratica sportiva all'interno dell'istituto penitenziario, nella consapevolezza del significativo ruolo svolto dallo sport per la promozione del benessere psicofisico delle persone detenute, per l'educazione a corretti stili di vita, favorendo forme di aggregazione sociale e il percorso di reinserimento».

