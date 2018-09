Il progetto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Si sbloccano i lavori a S. FilippoDopo decenni di silenzio e attesa, ora anche per la frana del costone che si affaccia sul ponte di San Filippo e che preoccupa i proprietari delle villette del sovrastante complesso Le terrazze, qualcosa si muove in maniera concreta. Dopo l'apertura dei cantieri propedeutici all'intervento di messa in sicurezza del versante che, a nord, si affaccia sul Tronto, è stato affidato l'incarico per la definizione del progetto di messa in sicurezza per il quale l'Arengo potrà contare su un finanziamento...