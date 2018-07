Il progetto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Partito in sordinal'utenza gradisceLa prima linea del bus navetta gratuito, di collegamento tra il piazzale della stazione con il centro, è stata avviata il 23 gennaio 2017, ovvero più di un anno e mezzo fa. E alla lunga il servizio, partito in sordina, è risultato, nel corso dei mesi, molto gradito dall'utenza, servendo sia la popolazione più anziana, sia chi lavora in centro, oltreché gli studenti universitari. Ed è stato il primo mezzo pubblico a motore che è tornato ad attraversare sistematicamente piazza Arringo dopo la chiusura....