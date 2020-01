Il processo politico alla deputata Silvestri «Restituisca tutti i soldi presi e si dimetta»

IL CASO

ASCOLI Anche nella giornata di ieri sono pervenuti all'onorevole Rachele Silvestri i messaggi di solidarietà trasversali dopo gli insulti sessisti e le minacce ricevuti per avere abbandonato il Movimento 5Stelle ed essere passata al gruppo misto alla Camera in attesa di trasmigrare a Eco dell'ex ministro Fioramonti.

Il processo

Ma in casa pentastellata è iniziato un vero e proprio processo politico alla transfuga che si è materializzato sabato sera nell'incontro con la base avvenuto a Castel di Lama. «Sia ben chiaro un concetto, il sottoscritto ha preso più di centomila voti non perchè si chiama Giorgio Fede ma perchè rappresenta M5S. Noi parlamentari abbiamo preso un impegno etico: in caso di addio dobbiamo dimetterci perchè quei voti ci appartengono solo in minima parte» ha esordito infiammando la platea il senatore sambenedettese. «Stigmatizzo fin da ora ogni espressione ingiuriosa e offensiva nei confronti di Rachele ma devo anche rimarcare che lei dovrebbe continuare a versare una parte della sua indennità al movimento come ci siamo impegnati a fare quando siamo stati eletti. Lo farà? Ho qualche dubbio». Fede invita quindi perentoriamente la Silvestri a tornare a casa «e a fare entrare in Parlamento Elena Andreucci, prima dei non eleti, che come me crede nel progetto politico di M5S. Dubito che Rachele nel gruppo misto potrà incidere ed essere portavoce delle istanze del nostro territorio».

La linea etica

Ed è ancora più tranciante il giudizio di Massimo Tamburri, capogruppo consiliare all'Arengo di M5S. «È molto triste quando qualcuno in cui hai creduto tradisce la fiducia e la parola data, e ancor di più se chi lo fa è un rappresentante del tuo territorio, della tua città, per la cui elezione ti sei impegnato anche direttamente, per mesi, nella campagna elettorale del 2018». «Il discorso è molto semplice - prosegue Tamburri rivolgendosi alla Silvestri - la linea etica netta: ci sta che ti ritrovi per la prima volta in Parlamento e non è come ti aspettavi, forse pensavi fosse più facile, forse pensavi di avere poteri imperiali e magici che trasformassero in realtà ogni tuo pensiero e che un'assemblea di centinaia di persone si sarebbe aperta al tuo passaggio come il mare davanti a Mosè, forse pensavi ci fosse più blu e meno verde. Ci sta tutto, è stata comunque una valutazione leggera, ma sbagliamo tutti. A quel punto però, se sei elegante ringrazi per l'occasione e l'esperienza, o se vuoi sbatti la porta, ma poi restituisci, fai tutto quanto pattuiti e ti dimetti, mantenendo da persona seria la parola data».

Mario Paci

