Il primo allarme per l'intera zona scattò nel 2014

LA CRONISTORIA

ASCOLI Il caso di via Po, aggravatosi con gli effetti del terremoto, ha alle spalle tutta una fase che era tornata ad essere di allerta, prendendo vigore, nel novembre 2014, dopo un sopralluogo dei vigili del fuoco per il maltempo che aveva ulteriormente aggravato la situazione, con un'apposita relazione che era stata inoltrata all'Arengo. L'ispezione di verifica aveva evidenziato, proprio in corrispondenza del torrente Chiaro, una situazione di criticità del terreno, costituito da tufo non più compatto ed in gran parte scivolato lungo il pendio, lasciando pochissimo spazio tra le abitazioni stesse e l'inizio della scarpata. Uno scenario che faceva intendere l'evidente rischio di vedere messa a repentaglio della stabilità degli edifici sopra la zona in questione. Da qui la decisione di procedere con particolare urgenza all'affidamento dell'incarico ad un geologo per la redazione di un'apposita relazione che evidenziasse, a seguito di ricognizione ed all'analisi, quali e di che gravità fossero le criticità idrogeologiche che coinvolgevano il versante di sinistra del Chiaro in corrispondenza dell'agglomerato urbano di via Po. Il geologo incaricato, Sante Stangoni, procedette ad un rilievo geologico e geomorfologico dell'area interessata dai dissesti per poi stilare una relazione sullo scenario della pericolosità e del rischio per la zona. Zona che fu definita a rischio 4 (elevata), sottolineando che «pur se gli orli di scarpata appaiono essere ormai inattivi, in condizioni sismiche potrebbero dar luogo a fenomeni di dissesto con arretramento della scarpata stessa». A seguire, dopo sopralluoghi, confronti e attesa, gli abitanti della zona vollero comunque formalizzare un sollecito ufficiale all'Arengo, attraverso una petizione indirizzata al Comune e con la quale si chiedeva di capire quali dossero le soluzioni possibili per risolvere il problema, prima che fosse troppo tardi. Poi, come detto, ad aggravare la situazione, nel 2016 e nel 2017 ha pensato il terremoto.

